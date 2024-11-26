Денис Шаповалов: Федерер может заставить тебя почувствовать себя юниором

Канадский теннисист Денис Шаповалов вспомнил свой единственный матч с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и сравнил опыт игры с ним и с 22-кратным чемпионом «Шлемов» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Федерер буквально может заставить тебя почувствовать себя юниором. Я играл с ним в полуфинале Майами. На том турнире я обыгрывал хороших игроков, Рублёва, Тиафо, некоторых других парней и всё равно чувствовал себя юниором на корте. Это было безумие. Он просто играется. В одном розыгрыше режет удары, в другом бьёт со всей силы.

Но для меня Федерер и Надаль очень отличаются. Я чувствовал, что Рафа был таким предсказуемым. Ты точно знал, что он собирается сделать, но он просто настолько хорош в этом, что ты ничего не можешь сделать», — приводит слова Шаповалова Tennis World USA.