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Веснина — о Рублёве: может, к 30 годам увидим брутального и невозмутимого мужчину

Веснина — о Рублёве: может, к 30 годам увидим брутального и невозмутимого мужчину
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о психологических проблемах российского теннисиста Андрея Рублёва.

Андрей Рублёв выиграл «Мастерс», но сохранил свои постоянные нервные срывы. Что нужно, чтобы стать более уравновешенным и спокойным на корте?
— Я думаю, у Андрея пройдёт такой период и мы увидим на корте абсолютно другого человека. Может, это будет ближе к 30, когда он поймёт и осознает, что все эти нервы не помогают. Мы увидим брутального, спокойного и невозмутимого мужчину, который будет просто форхэндом заколачивать мячи по девяткам, спокойно пожимать руки соперникам и проводить свободное время, абсолютно не думая о теннисе (смеётся).

Андрей невероятный фанатик своего дела. Он максималист и выкладывается на все 100%. Рублёв требует от себя не 100, а 300% отдачи. Это очень тяжело психологически. Когда он поймёт, что периодически можно отпускать ситуацию и не требовать от себя 300%, тогда мы увидим абсолютно другого Андрея Рублёва. Говорят, что люди не меняются. Но Федерер в своё время ломал ракетки, кричал и вёл себя отвратительно. Однако запомнили его другим. У Андрея есть к этому предпосылки. В общей массе для всех кажется, что ничего не изменилось. Но Андрей провёл невероятную работу над собой, и сейчас у него в самом зародыше период переосмысления самого себя. В следующих сезонах мы увидим другого Андрея, — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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