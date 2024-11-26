Веснина: со стороны кажется, что у Касаткиной неприглядный теннис, но она стратег

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением об игре первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

— Есть ощущение нестабильности в игре Дарьи Касаткиной, но при этом она остаётся в топ-10.

— У Даши такой теннис. Со стороны кажется, что это неприглядный теннис, и она не обладает какой-то мощью и невероятными ударами навылет. Но Даша — стратег и тактик. Она разваливает игру соперников и плетёт свои сети на корте, заставляет соперницу чувствовать себя некомфортно. Есть такой стиль игры. Наверное, для болельщиков он неприглядный.

Но как теннисистка могу сказать, что Даша проделывает невероятную физическую работу вне корта. Она очень хорошо двигается и предугадывает игру. Ей не хватает мощи в игре с топ-10. В том темпе, в котором играет Даша, она топ-1 в мире. Но у теннисисток, которые стоят в рейтинге выше, темп гораздо быстрее. Конечно, в решающий момент подача может подводить Дашу. Но она стоит в топ-10. Просто так ты там не закончишь. Её сезон закончился успешно, хоть она и не отобралась на Итоговый турнир, — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 2024 году Дарья Касаткина выиграла два титула WTA в одиночном разряде — на «пятисотниках» в Истбурне (Великобритания) и Нинбо (Китай). Ещё в четырёх финалах россиянка потерпела поражения.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».