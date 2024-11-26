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Елена Веснина: надеюсь, отношения Синнера и Калинской будут только крепнуть

Елена Веснина: надеюсь, отношения Синнера и Калинской будут только крепнуть
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением об отношениях российской теннисистки Анны Калинской с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Отношения Анны с Янником могут тянуть её наверх? Ведь Синнер сейчас первый в мире.
— Наверное, да. Хочется стать лучше и так же играть. Надеюсь, их отношения будут только крепнуть и они будут друг друга мотивировать и вдохновлять, — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Когда итальянец стал чемпионом турнира, обыграв Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5, россиянка поздравила своего парня поцелуем.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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