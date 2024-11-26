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Елена Веснина рассказала, как впервые увидела Мирру Андрееву в девятилетнем возрасте

Елена Веснина рассказала, как впервые увидела Мирру Андрееву в девятилетнем возрасте
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина вспомнила, как впервые увидела российскую теннисистку Мирру Андрееву.

«Я знаю её первого тренера — Кирилла Крюкова. Он тогда работал с Эрикой Андреевой и приехал в Сочи. Я встретила Кирилла, потому что он тоже мой спарринг-партнёр, с которым я росла в детстве и тоже много тренировалась.

Он приехал и сказал: «У меня две очень неплохие девочки из Красноярска — Эрика и Мирра». Я увидела, как они тренировались. Они были совсем маленькие. Посмотрела и говорю: «Слушай, какая Эрика неплохая». А Кирилл в ответ: «Да, она очень классная и работоспособная, но эта мелкая будет так здорово играть!» Я это запомнила», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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