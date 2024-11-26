Роберто Баутиста-Агут и Танаси Коккинакис сыграют в выставочном турнире в Санкт-Петербурге

51-я ракетка мира победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут и 77-й номер мирового рейтинга австралиец Танаси Коккинакис примут участие в командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» — 2024, который пройдёт в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян с пресс-конференции ТАСС.

Из-за травмы не смог приехать финалист Кубка Дэвиса — 2024 Таллон Грикспор из Нидерландов. В четверг, 28 ноября, объявят, кто из теннисистов заменит нидерландца.

Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут с 29 ноября по 1 декабря. Отметим, что согласие на участие также дали Анастасия Потапова (Россия), Диана Шнайдер (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан). Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович от участия в турнире отказались. Генеральный директор компании‑организатора «Трофеи Северной Пальмиры» Наталия Камельзон заявила, что теннисисты рискуют потерять спонсорские контракты.