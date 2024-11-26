Любичич — о тандеме Джоковича и Маррея: мы знаем характеры обоих. Кто что скажет другому?

Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, заявил о высоком интересе к тренерскому сотрудничеству серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея.

«Это фантастика для спорта. Я отправил им обоим сообщения, в которых рассказал, как я взволнован и что понимаю их решение. Надеюсь, результат будет положительным. Маррей продолжает принимать участие в спорте, мне это нравится… Думаю, что Энди, который не сможет путешествовать в течение 30 недель, будет на турнирах «Большого шлема» и некоторых других важных турнирах. Мне интересно посмотреть, как они будут работать. Мы знаем характеры обоих! Кто что скажет другому? Это очень интересно!» — приводит слова Любичича We love tennis.