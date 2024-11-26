«Люди могут думать что угодно». Президент ITF — о критике церемонии прощания с Надалем

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти отреагировал на критику церемонии прощания с карьерой 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Рафа — удивительный игрок. Он оставит после себя наследие, которое вдохновит миллионы игроков по всему миру играть в теннис. Мы посчитали, что очень важно прислушаться к тому, чего желал Рафа и как он хотел, чтобы его чествовали. Именно это мы и сделали.

Мы отталкивались от его инициативы и выполнили её. Люди могут думать что угодно, было ли это правильно или нет, но для меня самое важное, что мы провели церемонию, которую хотел Рафа. Был отличный вечер, который был высоко оценён», — приводит слова Хаггерти Tennis.com.