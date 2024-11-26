Карен Хачанов — лучший теннисист России по версии «Чемпионата» в четвёртом квартале
«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам четвёртого квартала 2024 года возглавил топ Карен Хачанов.
В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисистов с 26 августа, с начала Открытого чемпионата США, по конец сезона-2024.
В расчёт берутся следующие критерии:
- текущий рейтинг теннисиста;
- насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2024 года занял Даниил Медведев, на третьей строчке расположился Андрей Рублёв.
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