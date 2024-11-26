Елена Веснина: все теннисисты в конце сезона скажут: «Я выгорел, больше ничего не хочу»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала жалобы теннисистов, в частности Даниила Медведева, на теннисный календарь.

«Абсолютно нормальная реакция теннисиста в конце сезона. Просто Даня честен и прямолинеен в каких-то вещах — он об этом признался всем. Но если кто-то в конце сезона в раздевалке спросит другого: «В каком ты состоянии?» — у всех будет один ответ: «Я устал и выгорел. Я больше ничего не хочу». Это начинается с азиатской серии турниров, потому что сезон очень насыщенный», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».