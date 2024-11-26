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Елена Веснина: у Хачанова есть все предпосылки снова попасть в топ-10

Елена Веснина: у Хачанова есть все предпосылки снова попасть в топ-10
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина считает, что российский теннисист Карен Хачанов способен вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

«Может, где-то не хватает той самой игровой уверенности и побед над игроками из топ-10. Как только у Карена появляется победа над игроком из топ-10, он ведёт себя совершенно по-другому на корте. Когда ты чувствуешь, что в чём-то уступаешь, не успеваешь по скорости и не можешь себя собрать, появляются сомнения.

Когда Карен сомневается в себе на корте, это очень видно. Но когда он уверен в себе, подача и форхенд — никого не видно. Для Карена важна внутренняя уверенность в себе и хорошо проделанная работа вне корта. Когда он подтягивает физику и внутреннее спокойствие, он играет совсем иначе. У него есть все предпосылки снова попасть в топ-10», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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