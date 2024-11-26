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Веснина: Мирра Андреева больше всех удивляет, она прогрессирует невероятными темпами

Веснина: Мирра Андреева больше всех удивляет, она прогрессирует невероятными темпами
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, что её больше всех удивляет стремительный прогресс 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Она больше всех меня удивляет в приятном смысле. Она прогрессирует невероятными темпами, несмотря на то что Мирра очень юная. У неё всё впереди. У Мирры уже есть олимпийская медаль и победы над очень сильными теннисистками. В рейтинге она совершила заметный скачок, хотя только в прошлом году мы о ней узнали», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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