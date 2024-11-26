«Мне удалось исправить это очень быстро». Зимонич рассказал, что помог Джоковичу перед ОИ

Сербский тренер Ненад Зимонич рассказал о сотрудничестве с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. В апреле этого года Зимонич работал с Новаком на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«В этом году я застал Джоковича в ситуации, когда он не был по-настоящему мотивирован и немного растерялся в своей игре, не добившись хороших результатов по сравнению с 2023 годом и испытывал трудности после Australian Open — 2024. Мне удалось исправить это довольно быстро и неожиданно. У Новака не было никаких ожиданий перед Монте-Карло, но две недели, которые мы проработали вместе перед турниром, помогли ему выйти в полуфинал. Те новые вещи, над которыми мы работали в этот период, также помогли ему завоевать золото на Олимпийских играх в Париже, что было его самой большой целью», — приводит слова Зимонича Sportskeeda со ссылкой на UbiTennis.

Напомним, экс первая ракетка мира британец Энди Маррей стал тренером 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Они будут работать с межсезонья и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.