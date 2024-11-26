Анастасия Павлюченкова: второй день готовлюсь к Australian Open и просто умерла!

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обратилась к болельщикам с приветственным сообщением.

«Всем привет!

Я сейчас готовлюсь к Australian Open, уже второй день и просто умерла (смеётся)!.. Но надеюсь, что выдержу эти пять недель. Спасибо всем, что за меня болеете, мне очень приятно. Посылаю всем солнечных лучей и поцелуев!» — сказала теннисистка в эфире телеграм-канала «Теннисология».

Последним турниром 33-летней Павлюченковой в нынешнем сезоне был Открытый чемпионат США — 2024 в начале сентября. Анастасия уступила второй ракетке мира польской теннисистке Швёнтек в третьем круге со счётом 4:6, 2:6 на стадии третьего круга.