Рублёв, Синнер, Зверев и Хуркач сыграют на травяном турнире в Галле в июне 2025 года

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, второй номер рейтинга немец Александр Зверев и 16-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач подтвердили своё участие в травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 14 по 22 июня 2025 года.

Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В финале 2024 года он обыграл Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Андрей Рублёв также играл в Галле в нынешнем сезоне, он уступил в первом круге американцу Маркосу Гирону. Александр Зверев проиграл Хуркачу на стадии полуфинала.