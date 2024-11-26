Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв, Синнер, Зверев и Хуркач сыграют на травяном турнире в Галле в июне 2025 года

Рублёв, Синнер, Зверев и Хуркач сыграют на травяном турнире в Галле в июне 2025 года
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, второй номер рейтинга немец Александр Зверев и 16-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач подтвердили своё участие в травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 14 по 22 июня 2025 года.

Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер. В финале 2024 года он обыграл Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Андрей Рублёв также играл в Галле в нынешнем сезоне, он уступил в первом круге американцу Маркосу Гирону. Александр Зверев проиграл Хуркачу на стадии полуфинала.

Материалы по теме
Эксклюзив
Елена Веснина: Синнер с итальянского переводится «грешник», но он играет как полубог
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android