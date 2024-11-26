Муратоглу: когда Алькарас играет в лучший теннис, он может быть лучше Синнера

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу высказался о стилях игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Алькарас делает довольно много невынужденных ошибок, чего не делает Синнер. Поэтому матчи между ними бывают со множеством взлётов и падений и всё часто меняется. Когда Алькарас играет в лучший теннис, он может быть лучше Синнера.

Но он не может играть так весь матч, а Синнер всегда стабилен. Вот почему матчи каждый раз такие упорные. Синнер может сделать виннерс каждым ударом. Никогда нельзя расслабиться, потому что вы всегда в опасности, всегда, при каждом ударе. Но самое важное в том, что он делает это стабильно. Всё контролируется. Думаю, что Синнер действительно играет в современную игру в лучшем виде», — приводит слова Муратоглу Tennis365.