«Ежедневные страдания». Дель Потро — о своей жизни после завершения карьеры

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал о трудностях со здоровьем после завершения карьеры.

«Никто этого не знал, но на следующий день после того, как я сыграл свой последний матч против Дельбониса (в Буэнос-Айресе в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»), я вылетел в Швейцарию, и мне сделали пятую операцию на колене. С тех пор я больше никогда не рассказывал о своих операциях публично, так как обрёл покой, сказав, что это, вероятно, мой последний матч. Люди перестали постоянно спрашивать меня, когда я вернусь и снова буду играть.

Я проделал весь этот процесс тайно, и, если бы это сработало, я бы объявил, что вернусь. Я был два месяца в Швейцарии, в деревне недалеко от Базеля, пытаясь реабилитироваться, и это не сработало. Через 2,5 месяца мне сделали шестую операцию. Я вернулся в США. Снова реабилитация, более ста инъекций по всему телу. Инфильтрации… ежедневные страдания. Такова моя жизнь с того матча против Федерико», — сказал дель Потро в видео, которое опубликовал на своей странице в соцсетях.