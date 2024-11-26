Тони Надаль: Рафаэль не может жаловаться, потому что жизнь обошлась с ним очень хорошо

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, рассказал о здоровье своего племянника на протяжении всей его карьеры.

«Я видел, как он страдает. Но я привык к этому за всё время его теннисной карьеры. У него часто были серьёзные травмы, травмы, которые, казалось, ослабляли его и даже мешали ему играть. Поскольку я привык к этому, я не был удивлён, увидев, что в конце он не сильно переживал. На самом деле я думаю, что Рафаэль не может жаловаться, потому что жизнь обошлась с ним очень хорошо», — приводит слова Тони Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе в последней игре в своей карьере уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).