Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль: Рафаэль не может жаловаться, потому что жизнь обошлась с ним очень хорошо

Тони Надаль: Рафаэль не может жаловаться, потому что жизнь обошлась с ним очень хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, рассказал о здоровье своего племянника на протяжении всей его карьеры.

«Я видел, как он страдает. Но я привык к этому за всё время его теннисной карьеры. У него часто были серьёзные травмы, травмы, которые, казалось, ослабляли его и даже мешали ему играть. Поскольку я привык к этому, я не был удивлён, увидев, что в конце он не сильно переживал. На самом деле я думаю, что Рафаэль не может жаловаться, потому что жизнь обошлась с ним очень хорошо», — приводит слова Тони Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе в последней игре в своей карьере уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).

Материалы по теме
Надаль проиграл на Кубке Дэвиса впервые за 20 лет. Великая карьера Рафы окончена
Надаль проиграл на Кубке Дэвиса впервые за 20 лет. Великая карьера Рафы окончена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android