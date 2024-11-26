«Он всегда твёрдо стоял на ногах». Дядя Рафаэля Надаля — о племяннике

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, рассказал, чем больше всего радовал его племянник на протяжении своей карьеры.

«Я очень рад всему, чего он добился, особенно на корте, потому что он выиграл всё. Но, прежде всего, самое примечательное, что действительно радует меня как родственника, — это видеть, как мальчик, у которого была мечта стать великим теннисистом, делал всё возможное, не сбиваясь с пути. Он всегда твёрдо стоял на ногах. Оставаясь конкурентоспособным в рамках правил. Это определённо то, что порадовало меня больше всего. Мне было приятно видеть, как высоко люди это ценят», — приводит слова Тони Надаля пресс-служба ATP.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе в последней игре в своей карьере уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).