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Фелисиано Лопес: Надаль — если не лучший, то второй или третий в истории тенниса

Фелисиано Лопес: Надаль — если не лучший, то второй или третий в истории тенниса
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Бывший теннисист пятикратный победитель Кука Дэвиса испанец Фелисиано Лопес высказался о своём соотечественнике Рафаэле Надале.

«Он очень застенчивый человек, но, как только вы узнаете его получше, он может стать очень весёлым. Одна из причин, по которой он является таким сильным соперником, — это его вера в себя. Многое было сказано о его поведении на корте и физической форме, но я считаю, что он отличный теннисист. Технически и тактически он, вероятно, если не лучший, то второй или третий в истории этого вида спорта», — приводит слова Лопеса Evening Standard.

Напомним, 38-летний Надаль на прошлой неделе завершил спортивную карьеру. В последней игре своей карьеры он уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу (4:6, 4:6) в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).

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