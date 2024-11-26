«Надеюсь, это когда-нибудь закончится». Дель Потро — о последствиях травмы колена

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал об ограничениях в жизни, которые появились у него после многочисленных травм колена.

«Я не могу играть в футбол, не могу играть в падел. Это ужасно. У меня отняли возможность заняться тем, что я люблю больше всего, — играть в теннис. Это очень тяжело. Бывают моменты, когда у меня больше нет сил. Каждое утро мне приходится принимать шесть или семь таблеток. Гастропротекторы, противовоспалительные препараты, одна таблетка от тревоги. На таблетках я набрал вес.

Есть врачи, которые говорят мне, что я могу поставить протез и восстановлю некоторое качество жизни. Но другие говорят, что я слишком молод для протеза. Мне говорят ждать до 50. Но с тех пор, как мне исполнился 31 год, я не могу бегать, не могу подниматься по лестнице, не могу пинать мяч, больше никогда не играл в теннис. Мне нужно ждать еще 15 лет? Это ужасно. Надеюсь, это когда-нибудь закончится. Потому что я хочу пожить жизнь без боли», — сказал дель Потро в видео, которое опубликовал на своей странице в соцсетях.