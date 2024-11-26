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Эмма Радукану приняла участие в работе волонтёрской организации в Лондоне

Эмма Радукану приняла участие в работе волонтёрской организации в Лондоне
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Чемпионка US Open — 2021 58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану приняла участие в работе волонтёрской организации Surplus to Supper в Лондоне (Великобритания) на прошлых выходных.

Фото: Фан-аккаунт Радукану в Х

Организация занимается проблемами пищевых отходов и голода, перераспределяя излишки еды среди нуждающихся. Волонтёры регулярно помогают раздавать продукты на продовольственных рынках, на одном из которых и побывала Радукану.

Напомним, Эмма Радукану принимала участие в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Великобритании. В этом сезоне спортсменка участвовала в 13 турнирах категории WTA, в которых провела 33 матча, одержав 20 побед при 13 поражениях.

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