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Швёнтек — 5-я теннисистка, выигравшая наибольшее количество титулов за сезон 3 года подряд

Швёнтек — 5-я теннисистка, выигравшая наибольшее количество титулов за сезон 3 года подряд
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек третий год подряд заработала наибольшее количество титулов за сезон (пять). Она стала пятой теннисисткой Открытой эры, становившейся более трёх лет подряд лидером по количеству выигранных турниров в сезоне.

Теннисистки, выигравшие наибольшее количество титулов за сезон 3+ года подряд:

  • Крис Эверт, США (1974 — 1977 годы);
  • Мартина Навратилова, Чехия, США (1978-1986);
  • Штеффи Граф, Германия (1987-1990);
  • Серена Уильямс, США  (2012-2015);
  • Ига Швёнтек, Польша  (2022-2024).

В 2022 году Швёнтек выиграла восемь турниров WTA, в 2023-м на её счету шесть титулов в одиночном разряде.

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