Маттео Берреттини объяснил свои слёзы после победы сборной Италии в Кубке Дэвиса — 2024

Итальянский теннисист финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини высказался о своих эмоциях после завоевания трофея Кубка Дэвиса — 2024 в составе команды Италии. После второго выигранного матча у сборной Нидерландов, в котором Янник Синнер победил Таллона Грикспора (7:6 (7:2), 6:2), Берреттини расплакался навзрыд на плече одного из итальянских тренеров.

«Почему я плакал после победы? Последние месяцы, последние годы у меня были серьёзные травмы. Бывали случаи, когда я не мог выйти на поле. В тот момент всё это прошло перед моими глазами. Потому ощущения от того, что я победил, держу кубок в кругу моих товарищей по команде, были особенными», — приводит слова Берреттини Super Tennis TV.