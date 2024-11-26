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Россия опустилась на шесть строчек и заняла 139-е место в рейтинге сборных на Кубке Дэвиса

Россия опустилась на шесть строчек и заняла 139-е место в рейтинге сборных на Кубке Дэвиса
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Сборная России опустилась на шесть строчек и заняла 139-е место в рейтинге национальных команд на Кубке Дэвиса. В её активе 70 очков. Выше располагаются команды Йемена, Эфиопии, Гаити, Гуама и другие сборные.

Отметим, что первое место в рейтинге занимают победители Кубка Дэвиса — 2024 команда Италии (637,25 очка). В титульной встрече этого года итальянцы превзошли спортсменов из Нидерландов. Свои одиночные матчи выиграли лидер рейтинга ATP Янник Синнер и Маттео Берреттини.

Второе место в рейтинге занимает сборная Австралии, дошедшая до стадии 1/2 финала в нынешнем сезоне (519,75). Третье — победители Кубка Дэвиса — 2022 теннисисты из Канады (477,5). Финалисты этого года, команда Нидерландов, поднялась на две строчки в рейтинге и заняла четвёртое место (462).

Напомним, сборная России не участвует в командных соревнованиях по теннису с 2022 года на фоне ситуации на Украине.

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