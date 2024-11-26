Гарсия: больше не хочу, чтобы моей целью была победа на ТБШ или возвращение в топ-5

Бывшая четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о своих новых целях после возвращения в теннис. Спортсменка пропускала часть прошедшего сезона из-за панических атак.

«Всего через месяц, если всё пойдёт хорошо, я вернусь на корты Australian Open. Это больше, чем возвращение к соревнованиям, — это личное испытание. Каждый день я работаю, заставляю себя быть готовой как физически, так и морально. Большую часть времени я нахожу радость в этом процессе, но бывают моменты, когда закрадываются сомнения — страх неудачи, страх оказаться недостаточной. Эти мысли могут казаться подавляющими, но я пришла к выводу, что настоящей неудачей было бы поддаться им, позволить им определять меня.

Я хочу узнать, что значит играть для себя — преследовать свои собственные цели, найти свои собственные причины, наконец, открыть для себя радость быть теннисистом. Не позволять другим определять меня. Я больше не хочу, чтобы моей целью была победа на турнире «Большого шлема» или возвращение в пятёрку лучших. Я хочу, чтобы эти достижения стали результатом — результатом счастья, упорной работы и постоянного совершенствования как игрока и человека.

Фокус больше не на пункте назначения, а на принятии этого путешествия со всеми его трудностями. Победа должна быть результатом, а не целью. Я хочу сделать всё не ради трофеев, не ради рейтингов, или ожиданий, или мечтаний моего окружения, а ради человека, которым я стану в ходе этого процесса.

Когда эта глава закончится, я хочу оглянуться назад и знать, что я добилась успеха не только как спортсмен, но и как человек. Что я справилась со всеми трудностями, со всеми сомнениями и прошла свой собственный путь. Что я оставила позади невыносимый груз ожиданий и нашла свою личную дорогу, по которой я с мужеством шла к своим личным целям. Независимо от результата, хочу оглянуться назад и сказать: я поступила по-своему, и этого было достаточно», — написала Гарсия на личной странице в социальных сетях.