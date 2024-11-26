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«Он добавляет драмы». Коккинакис жёстко раскритиковал одного из судей ATP-тура

«Он добавляет драмы». Коккинакис жёстко раскритиковал одного из судей ATP-тура
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77-я ракетка мира Танаси Коккинакис высказал недовольство относительно манеры работы одного из самых известных судей в Туре — шведа Мохамеда Лайани.

«Я считаю его хорошим арбитром, но вы заметили, что Мохамед всегда пытается добавить в матч немного драмы?
Он отличный парень. Но представим, ты играешь, на твоей подаче 0:30 в пользу соперника, потом 0:40, ты нервничаешь, а он в этот момент объявляет счет, как будто тебе конец, как будто ты точно сейчас проиграешь подачу. Он на тебя смотрит и такой: «Ноль – сооооорок». Он будто говорит: «Танаси, надо играть лучше». А потом говорит счет. Как будто знает, что твой конец близок. Спасибо, я и так напряжен, так что мне не хотелось бы, чтобы судья нагнетал еще больше», — сказал Коккинакис в эфире канала UTS.

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