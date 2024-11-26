Корретха — о Джоковиче и Маррее: это взрывоопасная комбинация, но она может сработать

Экс-вторая ракетка мира, двукратный финалист Открытого чемпионата Франции Алекс Корретха высказался о тренерском сотрудничестве серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея.

Я был шокирован — секунд 10-15, а потом сразу же подумал: «Какой умный ход со стороны и Новака, и Энди. Я чувствовал, что Новаку нужна сильная мотивация, и он хочет привести в свою команду кого-то особенного, кто хорошо разбирается в игре, кто, возможно, играл последние 15-20 лет на турнирах, а потом ушёл на пенсию. Теперь Энди может показать Джоковичу то, что, возможно, всегда хотел воплотить в жизнь, но у него не было для этого достаточных навыков, и он думает о нём. Тем более, как только вы уходите на пенсию и надолго отстраняетесь от дел, вам становится всё труднее вернуться. Так что для Энди это отличная возможность. Я думаю, что это будет взрывоопасная комбинация, но она может очень хорошо сработать", — приводит слова Корретхи Eurosport.