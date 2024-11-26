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«Следующий сезон будет не легче». Один из первых тренеров Медведева — о его перспективах

«Следующий сезон будет не легче». Один из первых тренеров Медведева — о его перспективах
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Иван Приданкин, тренер юношеской сборной России и экс-наставник Даниила Медведева, рассказал, каким видит следующий год для своего бывшего подопечного.

«Мне кажется, что следующий сезон будет не легче. Даже, может, посложнее. Потому что есть у него проблемы в игровом плане, решение которых я как тренер не особо знаю. Как конкурировать с Синнером и Алькарасом? Да и со Зверевым сейчас будет сложнее. И я пока не вижу, как это можно решить. Команда его наверняка ищет пути развития.

Держаться на уровне с 4-го по 10-е место — это наиболее вероятное развитие событий. А выиграть титул «Большого шлема» и подняться в рейтинге на первую или вторую строчку — вопрос. Пока не знаю, чем может удивить Даня», — сказал Приданкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» 27 ноября в 8:00 мск.

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