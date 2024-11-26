Приданкин рассказал, как работа с Сафиными помогла ему в тренерской карьере

Иван Приданкин, тренер юношеской сборной России и бывший наставник Медведева, рассказал, что помогает ему в работе с собственной дочерью. Сейчас Иван тренирует 19-летнюю дочь Елену.

«Наверное, опыт. Когда я закончил играть и начал работать — сотрудничал с семьёй Сафиных, точнее, с Динарой. Видел их отношения между собой, все недостатки. Как мама совмещала тренерскую деятельность и как это было тяжело.

Так что помогают опыт и терпение, потому что хочется и папой побыть, и тренировать качественно. Сложно совмещать, но реально. Хотя бывали мысли: «Может, стоит Лене попробовать поработать с другим тренером? Не с мамой и не с папой». Посещало такое, но мы с супругой сейчас просто не видим человека, которому могли бы доверить эту работу и кто мог бы выполнять её лучше, чем мы», — сказал Приданкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» 27 ноября в 8:00 мск.