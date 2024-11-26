Фото: Каспер Рууд сделал предложение своей девушке

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сделал предложение своей девушке Марии Галлигани, с которой состоит в отношениях с 2018 года.

«Не терпится на тебе жениться», — написал Рууд на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Рууда

Отметим, что в скором времени Каспер Рууд и 13-й номер рейтинга ATP датчанин Хольгер Руне проведут два очных выставочных матча в своих родных странах в рамках мероприятия «Северная битва — 2024», чтобы выяснить, согласно рекламному ролику в социальных сетях, кто из них «настоящий викинг севера». 30 ноября теннисисты сразятся в норвежском Аскере, а 3 декабря сыграют в столице Дании Копенгагене.