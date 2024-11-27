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«Хочется, чтобы кто-то конкурировал с Янником». Экс-наставник Медведева — о Синнере

«Хочется, чтобы кто-то конкурировал с Янником». Экс-наставник Медведева — о Синнере
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Иван Приданкин, один из первых тренеров Даниила Медведева, объяснил, почему не болеет за Янника Синнера.

«Нравится, как играет Синнер, но за него не болею. Болею почти всегда против (смеётся). Хочется видеть борьбу, чтобы кто-то конкурировал с ним.

Нет каких-то конкретных любимых игроков, но неожиданно понравился Зверев, за которого никогда не болел. Становится интереснее смотреть, когда он развивается, улучшает свою игру. Мне нравится, когда игрок обладал одним арсеналом, а потом вижу его через полгода, и у него уже появляется что-то новое в игре. Вот это интересно», — сказал Приданкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» в 8:00 по московскому времени.

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