Один из первых тренеров Медведева предположил, что может поменять Даниил в своей игре

Иван Приданкин, один из первых тренеров Даниила Медведева, прокомментировал слова пятой ракетки мира о планах по изменению инвентаря для улучшения результатов.

«За счёт инвентаря можно добавить 5% к своей игре. Это всё равно только дополнение к тактическим и техническим изменениям.

У Дани, на мой взгляд, в последнее время сильно страдают приём. Возможно, изменение в инвентаре связано с тем, чтобы улучшить именно этот элемент игры. Но, опять же, можно улучшить приём, но это скажется на своей подаче. Это тонкая работа, могу тут только догадываться, как и все. Но волшебного инвентаря не бывает», — сказал Приданкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

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