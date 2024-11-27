Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер юношеской сборной назвал роль, которую должен занимать родитель играющего ребёнка

Тренер юношеской сборной назвал роль, которую должен занимать родитель играющего ребёнка
Комментарии

Иван Приданкин, тренер юношеской сборной России и бывший наставник пятой ракетки мира Даниила Медведева, поделился видением насчёт роли родителей в тренировочном процессе детей.

«Родитель точно должен участвовать в процессе и был поглощённым практически полностью в теннис, но не в тренировки, не в технику, не в тактику. Он должен быть погружён в выстраивание логистики, моральную поддержку при неудачах. Родитель должен быть знатоком тенниса, но в своём амплуа. Больше как менеджер», — сказал Приданкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полную версию разговора читайте на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Тяжело выигрывать только за счёт менталки». Разговор с одним из первых тренеров Медведева
Эксклюзив
«Тяжело выигрывать только за счёт менталки». Разговор с одним из первых тренеров Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android