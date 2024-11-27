Тренер юношеской сборной назвал роль, которую должен занимать родитель играющего ребёнка

Иван Приданкин, тренер юношеской сборной России и бывший наставник пятой ракетки мира Даниила Медведева, поделился видением насчёт роли родителей в тренировочном процессе детей.

«Родитель точно должен участвовать в процессе и был поглощённым практически полностью в теннис, но не в тренировки, не в технику, не в тактику. Он должен быть погружён в выстраивание логистики, моральную поддержку при неудачах. Родитель должен быть знатоком тенниса, но в своём амплуа. Больше как менеджер», — сказал Приданкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

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