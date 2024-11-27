«Это давит на Даню». Приданкин – о том, что мешает Медведеву в борьбе с лучшими игроками

Иван Приданкин, один из первых наставников победителя US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал слова нынешней пятой ракетки мира об усталости от тенниса.

«В ментальном плане Даня очень высоко стоит [в ATP-туре]. На мой взгляд, такие его разговоры – это внутреннее осознание того, что технически где-то он имеет только то, что уже у него сформировалось, а за счёт одной менталки ему тяжело конкурировать с игроками, которые обладают более разнообразным арсеналом. И это на него давит», — сказал Приданкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полное интервью читайте на «Чемпионате».