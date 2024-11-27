Тренер юношеской сборной ответил, можно ли добиться результатов при занятиях в России

Наставник юношеской сборной Иван Приданкин порассуждал, могут ли молодые игроки выстрелить в про-туре, тренируясь при этом в России.

«Время покажет и ответит на этот вопрос: через пять-семь лет будет ясно. Потому что поколение Дани Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Ромы Сафиуллина выходило на топ-уровень в другое время. Тогда легче было передвигаться по миру, а логистика имеет очень большое значение. Сейчас нашим ребятам в этом плане тяжело. Тренировочный процесс, конечно, можно организовать и в России, но им одним сыт не будешь», — сказал Приданкин в интервью корреспонденту «Чемпионате» Арине Полуяновой.

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