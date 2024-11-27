Один из первых тренеров Медведева предположил, кто может стать новой «Большой тройкой»

Иван Приданкин, тренер юношеской сборной России и экс-наставник Даниила Медведева, ответил, кто может присоединиться к Яннику Синнеру с Карлосом Алькарасом и создать новую «Большую тройку».

«На данный момент затрудняюсь ответить, потому что нет времени сидеть и смотреть турниры. За крупными соревнованиями только наблюдаю, но многих игроков не знаю. Видел пару матчей Артура Фиса, но полноценного какого-то мнения не сложил о нём. Махача знаю, Меншика. Всё может быть, но я лично никакой их динамики не вижу, кроме как по рейтингу. Так что не могу сказать, насколько они смогут через год-два вырасти», — сказал Приданкин в интервью корреспонденту «Чемпионате» Арине Полуяновой.

Полную версию беседы читайте на «Чемпионате».