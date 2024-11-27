Чжэн Циньвэнь — лидер по количеству эйсов в 2024 году, Александрова на четвёртом месте

Китайская теннисистка пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала лидером по количеству выполненных эйсов в 2024 году. У спортсменки насчитывается 445 очков по этому показателю.

На втором месте расположилась казахстанская спортсменка Елена Рыбакина (358 эйсов). Третье место заняла лидер рейтинга WTA из Беларуси Арина Соболенко (307), а на четвёртом месте оказалась россиянка Екатерина Александрова (284). Пятёрку сильнейших замкнула испанка Паула Бадоса (265).

Отметим, что Циньвэнь вошла в список номинантов премии WTA Player Awards. Она представлена в номинации «Теннисистка года». Летом 2024 года китаянка выиграла Олимпиаду в Париже в одиночном разряде.