Чжэн Циньвэнь на Australian Open — 2025 выступит без основного тренера

Китайская теннисистка пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь на Australian Open — 2025 выступит без своего основного тренера испанца Пере Рибы, которому предстоит операция на бедре. Об этом сообщает Marca.

В 2018 году Риба попал в аварию, из-за которой ему пришлось досрочно завершить карьеру теннисиста. Вместо него сопровождать Чжэн Циньвэнь в Австралии будет аргентинец Данте Боттини, который ранее работал с японцем Кеем Нисикори и болгарином Григором Димитровым.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Чжэн Циньвэнь на турнире в Мельбурне предстоит защищать очки за прошлогодний финал.