Патрик Муратоглу: Синнер — это улучшенная версия Джоковича 2.0

Известный французский тренер Патрик Муратоглу сравнил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я думаю, имеет смысл называть Синнера Джоковичем 2.0, потому что его движения и контратаки невероятны. Те же качества, что и у Новака, и я думаю, что он улучшил версию 2.0, потому что играет быстрее, принимая мячи раньше», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Синнер и Джокович провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч ничейный — 4-4, но последние три игры остались за итальянским теннисистом.