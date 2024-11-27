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Патрик Муратоглу: Синнер — это улучшенная версия Джоковича 2.0

Патрик Муратоглу: Синнер — это улучшенная версия Джоковича 2.0
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Известный французский тренер Патрик Муратоглу сравнил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я думаю, имеет смысл называть Синнера Джоковичем 2.0, потому что его движения и контратаки невероятны. Те же качества, что и у Новака, и я думаю, что он улучшил версию 2.0, потому что играет быстрее, принимая мячи раньше», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Синнер и Джокович провели между собой восемь матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч ничейный — 4-4, но последние три игры остались за итальянским теннисистом.

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