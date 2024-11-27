Ренне Стаббс: Надаль больше похож на Штеффи Граф, чем на Федерера, Джоковича или Маррея

Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс сравнила уход из спорта испанца Рафаэля Надаля с завершением карьеры представительницы Германии Штеффи Граф.

«Это похоже на уход Штеффи, потому что она ушла из-за того, что ей было больно. У неё болело всё тело, колени, спина. И она была влюблена. Она только что познакомилась с Андре Агасси, и они встречались. Она очень отличается от Федерера, Новака Джоковича или Энди Маррея. Она не любила быть в центре внимания, ей просто нравилось играть. Я думаю, что Рафа больше похож на Штеффи, чем на Роджера, Новака или Энди», — сказала Стаббс в своём подкасте.

Штеффи Граф, как и Рафаэль Надаль, выиграла 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Она закончила карьеру в 1999 году в 30-летнем возрасте. 22 октября 2001 года Граф вышла замуж за американского теннисиста Андре Агасси.

Напомним, 38-летний Надаль завершил карьеру игрока. На прошлой неделе в своей последней игре он уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Нидерландов (1-2).