Президент Хорватии наградил Донну Векич государственной наградой за серебро на ОИ-2024

Президент Хорватии Зоран Миланович наградил серебряную медалистку Олимпийских игр — 2024 в Париже теннисистку Донну Векич государственной наградой.

Фото: Из личного архива Донны Векич

19-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич в финале олимпийского турнира уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (2:6, 3:6). Всего на Играх в Париже хорватские спортсмены завоевали семь медалей (две золотые, две серебряные, три бронзовые).

28-летняя Векич — полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» (Уимблдонский турнир — 2024), победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде. В этом сезоне она повторила достижение 2019 года, закончив его на 19-й строчке рейтинга WTA.