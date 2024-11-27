Ник Кирьос рассказал, в какой спортивной профессии видит себя в будущем

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что хотел бы в будущем поработать в качестве тренера.

«Мы с Джорданом Томпсоном (австралийский теннисист. — Прим. «Чемпионата») шутили, что возьмём детей с собой в турне и будем тренерами. Это было бы весело. Думаю, я бы сделал это на каком-то этапе. Мне нравится наблюдать за игрой со стороны в качестве комментатора. Я не очень критичный комментатор. Мне не нравится, когда комментаторы критикуют или слишком строги, потому что там, на корте, нелегко. В наше время игра очень физически затратная.

Но однажды я мог бы представить себя… например, мне нравится давать людям советы или тактические рекомендации и смотреть, как они пытаются их выполнить. Это немного забавно», — сказал Кирьос в эфире подкаста AO Show.

Ранее стало известно, что бывший теннисист Энди Маррей будет тренировать серба Новака Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.