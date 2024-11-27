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«Я имел честь играть с Сереной Уильямс». Кирьос предложил ввести миксты на «тысячниках»

«Я имел честь играть с Сереной Уильямс». Кирьос предложил ввести миксты на «тысячниках»
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос предложил на совместных турнирах ATP-1000 и WTA-1000 заменить соревнования в мужском и женском парном разрядах на микст.

«В каком ещё виде спорта вы можете увидеть, как ваша любимая спортсменка и ваш любимый спортсмен соревнуются на одной стороне сетки за хорошие призовые? Это невозможно. Таким образом, на турнирах серии «Мастерс» вместо мужских и женских парных разрядов должны быть смешанные.

Есть много хороших игроков среди женщин, с которыми я бы с удовольствием поиграл в паре. Я имел честь играть с Сереной и Винус (Уильямс. — Прим. «Чемпионата»). Я бы с удовольствием сыграл с Эшли Барти на каком-нибудь турнире. Думаю, что она была одной из самых талантливых теннисисток, когда-либо игравших в эту игру. Я думаю, что мы бы точно помогли друг другу на корте», — сказал Кирьос в эфире подкаста AO Show.

Соревнования в миксте проходят на турнирах «Большого шлема», Олимпийских играх и Кубке Хопмана.

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