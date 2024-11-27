Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дарья Касаткина — лучшая теннисистка России по версии «Чемпионата» в четвёртом квартале

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам четвёртого квартала 2024 года возглавила топ Дарья Касаткина.

В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисисток с 26 августа, с начала Открытого чемпионата США по конец сезона-2024.

В расчёт берутся следующие критерии:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2024 года заняла Мирра Андреева, на третьей строчке расположилась Диана Шнайдер.