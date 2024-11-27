Дарья Касаткина — лучшая теннисистка России по версии «Чемпионата» в четвёртом квартале
«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам четвёртого квартала 2024 года возглавила топ Дарья Касаткина.
В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисисток с 26 августа, с начала Открытого чемпионата США по конец сезона-2024.
В расчёт берутся следующие критерии:
- текущий рейтинг теннисиста;
- насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2024 года заняла Мирра Андреева, на третьей строчке расположилась Диана Шнайдер.
Материалы по теме
Комментарии