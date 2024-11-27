«В 2025 году я выложусь по полной». Лейла Фернандес — о Кубке Билли Джин Кинг

31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес отреагировала на сообщение Билли Джин Кинг в её адрес с пожеланиями успешных выступлений в Кубке её имени в следующем сезоне.

«Это обратная связь, а не провал. С нетерпением жду продолжения вашего пути в 2025 году», — написала Билли Джин Кинг на странице канадки в соцсетях.

«Спасибо Вам за вашу мудрость и мотивацию, Билли Джин Кинг! Я учту ваши отзывы, и вы можете рассчитывать на то, что в 2025 году я выложусь по полной», — ответила Лейла Фернандес.

Напомним, сборная Канады завершила выступления в Кубке Билли Джин Кинг — 2024 на стадии 1/4 финала, уступив команде Великобритании (0-2).