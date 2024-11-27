Артур Казо: хочу приблизиться к топ-30 в следующем году

64-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо подвёл итоги прошедшего сезона и поделился ожиданиями от предстоящего.

«Я пережил в этом сезоне все эмоции, положительные или отрицательные. Начал очень хорошо: на своём первом турнире в Нумеа я выиграл титул (челленджер в Новой Каледонии. — Прим. «Чемпионата»). Я очень хорошо провёл Открытый чемпионат Австралии по теннису со множеством знаковых событий: первое поражение от игрока топ-10, первая победа в пяти сетах, первый раз во второй неделе турнира «Большого шлема». Для меня это было в новинку, и я действительно получил массу удовольствия.

К сожалению, я не смог настроиться на правильную волну. Я испытал разочарование в Майами. Через месяц я вывихнул лодыжку на «Мастерсе» в Барселоне в первом сете первого матча. Это была более негативная фаза. Мне потребовалось время, чтобы вылечить лодыжку, были постоянные боли, особенно в период игры на траве.

Я хочу приблизиться к топ-30 в следующем году. Я уже ставил перед собой цель попасть в топ-50 в этом сезоне, но, к сожалению, не смог её достичь. Если мне удастся прогрессировать во всех аспектах игры, нет причин, по которым я не мог бы приблизиться к топ-30, даже если это слишком амбициозная цель. В любом случае сделаю всё возможное, чтобы это произошло», — сказал Казо в эфире YouTube-канала Eurosport France.

22-летний Казо начинал 2024 год на 130-й строчке мирового рейтинга, а закончил 64-й ракеткой мира. На Australian Open — 2024 он дошёл до 1/8 финала (проиграл Хуберту Хуркачу 6:7, 6:7, 4:6), установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема».