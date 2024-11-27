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«Я чуть не бросил теннис, проиграв худому пареньку». Стив Джонсон — о Синнере в 2019-м

«Я чуть не бросил теннис, проиграв худому пареньку». Стив Джонсон — о Синнере в 2019-м
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Бывший теннисист бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде американец Стив Джонсон рассказал о своём поражении от итальянца Янника Синнера (6:1, 1:6, 5:7) в первом круге «Мастерса» в Риме в 2019 году.

«Я чуть не бросил теннис, проиграв очень худому молодому пареньку. Я был в бешенстве от результата. Я начал разговаривать со своим агентом и ещё парой тренеров, и они говорили: «Дайте время, этот парень станет просто нереальным». Я думал: «Вы, ребята, такие глупые, этот парень никогда ничего не добьётся, у этого парня будет всего одна победа, и это будет надо мной». Я и не подозревал, что через четыре года он будет зарабатывать сто миллионов долларов в год, выигрывать «Шлемы» и быть лучшим игроком в мире», — сказал Джонсон в эфире подкаста Nothing Major.

После этого Синнер ещё дважды обыгрывал Джонсона на турнирах ATP. В 2024 году 34-летний американец завершил свою карьеру.

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