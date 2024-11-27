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«Это всё равно что Эдберг стал тренером Федерера». Маю — о тандеме Джоковича и Маррея

«Это всё равно что Эдберг стал тренером Федерера». Маю — о тандеме Джоковича и Маррея
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался о сотрудничестве 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и завершившего карьеру британца Энди Маррея.

«Я был немного удивлён, не буду этого скрывать, хотя в то же время я воспринял эту новость с большим воодушевлением. Я рад, что Энди вернулся на корт, он отсутствовал недолго, это похоже на то, как если бы Роджер Федерер сделал то же самое со Стефаном Эдбергом. Для меня невероятно видеть, как эти легенды спорта возвращаются и помогают другим игрокам. Кроме того, я думаю, что это очень хорошая новость для Джоковича и всей его команды

Честно говоря, я был немного пессимистичен в отношении Новака, я думал, что его карьера уже подходит к концу, и не ожидал, что он будет претендовать на турниры «Большого шлема» в 2025 году. В ситуациях, когда вам трудно найти эти личные ресурсы внутри себя, вы склонны искать их снаружи, поэтому обновление вашей команды может стать толчком к переменам. И тут появляется Энди, который был его соперником на протяжении многих лет, но знает его с детства. Я уверен, что он придаст Новаку большой импульс и они оба захотят добиться успеха. У меня такое чувство, что мы снова увидим великого Новака», — приводит слова Маю Eurosport.

Напомним, экс первая ракетка мира британец Энди Маррей стал тренером 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Они будут работать с межсезонья и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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