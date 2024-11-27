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Андреа Петкович заявила, что Синнера не включили в номинанты премии ATP из-за допинг-дела

Андреа Петкович заявила, что Синнера не включили в номинанты премии ATP из-за допинг-дела
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Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии прокомментировала отсутствие итальянца Янника Синнера и представителей его команды в списке номинантов ежегодной премии ATP Awards, вручаемой по итогам сезона.

«Я думаю, что функционеры ATP просто защищают себя от ситуации, когда он получает награду за спортивное мастерство, а Даррен Кэхилл — награду «Тренер года», а затем их дисквалифицируют на пару месяцев. Они не хотят ничего объяснять… Они хотят просто защитить себя от пиар-катастрофы, когда парень, получивший награду за спортивное мастерство, будет дисквалифицирован за употребление допинга», — сказала Петкович в подкасте Ренне Стаббс.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

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